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ВООЗ проти повернення до жорсткого карантину

Соломія Головіна

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Всесвітня організація охорони здоров’я виступає проти повернення до жорсткого карантину з метою протидії поширенню хвороби COVID-19.  Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Майкл Райан, передає Укрінформ.

 

«Ми всі хочемо уникнути того, щоб цілі країни поверталися до повного карантину, такого ніхто не бажає», – заявив Райан.

Райан відзначив, що ВООЗ турбують великі осередки захворювання, коли відбуваються спалахи та швидкі передачі коронавірусу.

«Ми та багато вчених зазначали: щойно жорсткий карантин закінчиться, завжди буде ризик нових спалахів захворювання, з’явиться можливість передачі вірусу», – додав чиновник.ї

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 11 липня в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні (+27 за останню добу), 25 661 пацієнт одужав (+861 за останню добу).

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