Розбита дорога Стрілки – Мшанець. Місцеві мешканці обіцяють 13 липня знову вийти на протест

У Старосамбірському районі місцеві мешканці грозяться знову вийти на протест з вимогою ремонту Стрілки – Мшанець. Про це повідомляють організатори у соцмережах.

Невдоволені станом дороги місцеві жителі обіцяють перекривати трасу у селі Стрілки у понеділок, 13 липня.

«Історія така: три тижні тому проводилася акція з вимогою ремонту дороги Стрілки – Мшанець. Місцева влада в особі Петра Назара пообіцяла людям зробити 4,25 км дороги. Люди розійшлися, але відразу ж подали заяву на нову акцію за три тижні, якщо не будуть виконані обіцянки.

Обіцянки не виконані, очевидно, нам просто брехали. І ще й цинічно з людей насміхаються, тому що техніка заїхала лише вчора, 10 липня (а мала заїхати ще в понеділок 22 червня), і, більше того, дороги зробиться лише 600-700 метрів, оскільки виділено лише 2 млн грн. Це підтвердив на своїй Facebook-сторінці Максим Козицький», – мовиться у заяві організаторів пікету.

Як повідомляв Львівський портал, 17 червня місцеві мешканці перекрили трасу Львів – Самбір – Ужгород, вимагаючи провести капітальний ремонт дороги Стрілки-Мшанець.

Нагадаємо, розбита дорога Стрілки-Мшанець стала «славнозвісною», коли навесні 2019 року місцеві жителі зняли там відеокавер на популярну пісню «Плакала» гурту KAZKA. Ідея зняти таке відео належить священику УГКЦ отцю Роману, який служить у трьох тамтешніх селах (Мшанець, Галівка, Плоске). Текст для відео написала дружина священника Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. І.Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

Згодом під час візиту на Львівщину тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що йому «прикро бачити, що є ще дуже багато невідремонтованих доріг» та запевнив, що гроші на їхнє відновлення є. Але для цього потрібен час.

Пізніше у ЛОДА стверджували, що дорожники візьмуться ремонтувати дорогу Мшанець – Стрілки. Проте ремонт відклали через брак фінансування.

Як повідомляв Львівський портал, жителі сіл Старосамбірщини також реєстрували петицію про капітальний ремонт дороги Мшанець – Стрілки на сайті Кабміну та Львівської облради.

Також ми інформували, що ремонт 13 км дороги Мшанець – Стрілки може коштувати орієнтовно 270-300 млн грн. І наразі триває виготовлення проєктно-кошторисної документації.

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