В Академії сухопутних військ розповіли про особливості цьогорічної вступної кампанії

Цьогоріч випускники шкіл, які складатимуть ЗНО додатково, зможуть приїжджати на початок вступної кампанії у Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного без його результатів. Поки ж очікуватимуть на результати, абітурієнти матимуть змогу скласти іспит із фізичної підготовки чи пройти психологічний відбір. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів заступник начальника Академії сухопутних військ з навчальної роботи полковник Олексій Красюк.

Олексій Красюк зазначив, що наразі приймальна комісія вишу продовжує приймати особові справи кандидатів на навчання, які нині здебільшого надсилають військові комісаріати. Станом на 8 липня вже надійшло понад 1,5 тисячі справ.

«Цей процес триватиме до 1 серпня. До речі, в умовах карантину й інших обмежень вступники мають право належно оформити свої справи у військкоматах за місцем реєстрації й привезти їх та подати до приймальної комісії. З 1 по 18 серпня включно у виші триватиме конкурсний відбір та вступні випробування. Власне, ті юнаки й дівчата, які складатимуть ЗНО додатково і результати якого будуть відомі до 14 серпня, теж мають обов’язково приїхати. Поки чекатимемо на ці результати, абітурієнти разом з іншими складуть іспит із фізичної підготовки, пройдуть психологічний відбір і остаточне медичне обстеження. І на мандатну комісію вийдуть з усіма результатами та рейтингами», − розповів полковник Олексій Красюк.

Також деяким категоріям громадян дозволено вступати до Національної академії (як і до інших військових вишів) без результатів ЗНО, але з обов’язковим складанням вступних іспитів з конкурсних предметів.

«Якщо в них не буде сертифікатів ЗНО, або їхній пороговий рівень є низьким, то такі ліцеїсти мають право складати вступні іспити в стінах академії. Щоправда, навіть у разі успіху вони зможуть претендувати не на всі фахи, а тільки на так звані бойові: командирів механізованих та танкових підрозділів, наземної артилерії, інженерних підрозділів», − додав заступник начальника Національної академії сухопутних військ з навчальної роботи.

Проте всі майбутні курсанти академії, попри фах, за яким навчатимуться, рівні в праві поїхати на навчання до типового іноземного навчального закладу. На що звертають увагу – це мовна підготовка, показники в навчанні й дисциплінованість.

«У нас склалися досить довготривалі й дружні відносини з іноземними навчальними закладами. Наші курсанти час від часу відвідують і обмінюються досвідом із колегами з Грузії, Литви, Німеччини, Норвегії, Франції, Туреччини, Польщі. А найкращі навчаються у Королівській академії в Сандхерсті (Велика Британія) та Королівській академії в Кінгстоні (Канада)», − підкреслив полковник Олексій Красюк.

До речі, курсанти, які навчаються в Кінгстоні, отримують диплом бакалавра і цього закладу. Тож, після завершення Національної академії, у них на руках два дипломи про здобуття вищої освіти. А ті, хто навчається в Сандхерсті, – британський сертифікат з лідерського офіцерського вишколу.

«Активно працюємо, щоб наша команда взяла участь у міжнародному конкурсі на базі Військової академії США Вест-Пойнт, куди з’їжджається понад 20 команд з усього світу. Перший позитивний момент на цьому шляху – приїзд курсантів із Вест-Пойнта до нас. Хочемо, щоб і наші майбутні офіцери побачили як цю відому академію, так і випробували сили з іноземними курсантами. Отже, перспективи для майбутніх першокурсників дуже райдужні й цікаві», − додав Олексій Красюк.

Детальніше про вступну кампанію можна дізнатися у приймальній комісії Національної академії сухопутних військ за тел.: (032) 258-43-54 та 099-421-80-54. Відповідальний секретар приймальної комісії − капітан Баган Андрій Володимирович.

До слова, раніше Львівський портал розповідав історію львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ.

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Фото: Академія сухопутних військ