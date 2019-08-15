Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Про отримання меча Королівської академії сухопутних військ українець дізнався за два тижні до випуску. Відбір був достатньо потужний, адже до уваги брали як оцінки курсантів, так і їхню поведінку під час навчань на полігоні.



«Я точно не знаю, як обирають кращих. Там, здається, відбувається аналіз того, як курсант себе проявив на парах. Наприклад, дуже беруться до уваги оцінки і те, як людина себе проявила на полігоні. Тобто на полігоні абсолютно кожному курсанту даються визначні посади і за них ставлять оцінки. Я починав з командира секції, а потім отримав найвищу посаду.



Але коли вперше сказали, що Артем Бараненко отримує цей меч, у мене був мікс почуттів: занепокоєння, радість, гордість. Але я не вважаю себе найкращим. Чому? Тому що там були класні хлопці, які також себе проявили дуже гідно. Власне, того, кого будуть нагороджувати, обирали вже на останньому полігоні. Там мені та курсантам з Кенії і з США дали найвищі посади. І поміж нами трьома обирали, хто отримає цю відзнаку», – розповідає Артем.

