WizzAir переніс польоти зі Львова за трьома напрямками на 2021 рік

WizzAir до весни призупиняє польоти зі Львова до Копенгагена та Біллунна (Данія), а також нещодавно відкритого рейсу до німецького Гамбурга. Такі дані системи онлайн бронювання квитків перевізника, передає кореспондент Львівського порталу.

Рейси до Біллунна призупиняють 19 липня. Поновлять польоти із 28 березня 2021 року із частотою два рази в тиждень по середах та неділях.

Новий рейс до Гамбурга призупиняють 20 липня. Відновлять сполучення із 29 березня, з частотою два рази в тиждень по понеділках та п’ятницях.

Рейси до столиці Данії – Копенгагену, що були призупинені через заборону польотів викликану пандемією коронавірусу, відновлять аж 28 березня, з частотою чотири рази у тиждень: вівторок, середа, субота, неділя.

У той же час, новий рейс до столиці Естонії – Таллінна має стартувати із 18 липня. Із серпння польоти здійснюватимуть тричі на тиждень у вівторок, четвер та суботу.

Рейси до Ларнаки (Кіпр) мають поновити із 23 липня. Польоти виконуватимуть двічі на тиждень по четвергах та неділях.

Львів–Щицин (Польща). Новий напрямок WizzAir, що стартує із 10 липня з частотою 2 рази в тиждень по понеділках та пятницях.

Львів–Лісабон (Португалія) – новий напрямок Wizz Air, який стартує із 19 липня з частотою два рази в тиждень, у середу та неділю.

Львів–Дортмунд (Німеччина), відбуватимуться без змін по понеділках та п’ятницях.

Львів–Вроцлав (Польща), по четвергах та неділях – без змін.

Львів–Лондон (Англія), із серпня виконуватиметься тричі на тиждень по вівторках, четвергах та суботах.

Рейси до Вільнюса (Литва), після 17 липня виконуватимуть двічі на тиждень по четвергах та неділях.

Львів–Братислава (Словаччина). Рейс Wizz Air який мав повернутися на лінію із 29 червня з частотою тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу, однак був відтермінований до 04 липня.

Львів–Будапешт (Угорщина) – новий напрямок Wizz Air, який із 23 липня виконуватиметься з частотою два рази в тиждень – у четвер та неділю.

Рейси до столиці Німеччини – Берліна із серпня відбуватимуться чотири рази на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця, неділя.

Львів – Гданськ (Польща), із серпня відбуватиметься тричі на тиждень у понеділок, середу та п’ятницю.

Львів – Катовіце (Польща), із серпня відбуватиметься тричі на тиждень у понеділок, середу та п’ятницю.

Львів – Пардубице (Чехія). Новий рейс Wizz Air який стартує із 01 вересня з частотою тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу.

Як відомо, у середу, 1 липня, у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького авіакомпанія WizzAir відкрила першу у Львові авіабазу, де базуватиметься літак Airbus A320.

Куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

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Фото: Юрій Танчин