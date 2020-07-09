У Львові відреставрували ще одну старовинну браму. Фото до і після

У Львові у будинку на вулиці Козланюка, 23 за кошти міста та мешканців відреставрували старовинну дерев’яну браму. Про це інформує Бюро спадщини.

Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями. Загальна вартість реставрації становила понад 37 600 грн, з яких місто оплатило майже 26 400 грн, а іншу частину – мешканці.

У Бюро спадщини кажуть, що раніше ця брама непримітна, зафарбована і забита фанерою. Фахівці проводили роботи, щоб повернути їй первісний вигляд упродовж двох з половиною місяців.

«Ця брама дійшла до нас в поганому стані, її конструкція покосилась, частково були зруйновані завіси, не вистачало дерев’яних елементів. На її поверхні залишилось безліч слідів від врізання замків. Ми це виправили», – розповів реставратор Андрій Федоришин.

Окрім того фахівці відновили засклення брами, яке було забите фанерою, за зразком тих елементів, які збереглися.

«Брама була пофарбована в непримітний зелений колір, ми його «зняли» і повернули автентичний блиск дерева. Додатково покрили браму антивандальним лаком, який захистить поверхню від механічних пошкоджень і написів», – зазначив реставратор.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

Фото: Бюро спадщини