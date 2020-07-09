Безкоштовний громадський транспорт

Один із найбільш яскравих прикладів – столиця Естонії Таллінн. А в січні ще й Люксембург зробив повністю безоплатним громадський транспорт. У Франції є більше тридцяти міст із безкоштовним громадським транспортом. Також значна кількість міст є в Польщі, яка недалеко від України. До прикладу – місто Любін в Нижній Сілезії. Загалом у Польщі більше двадцяти таких міст. Тобто Франція, Польща, Естонія, Люксембург – країни Європи, де найбільше міст із безкоштовним громадським транспортом.



Ще більше міст зробили громадський транспорт безкоштовним частково: за видами транспорту або скасовують оплату за проїзд на окремих маршрутах чи, до прикладу, в певні години. Така практика є і в більших містах світу, але там безкоштовний транспорт введено частково. Наприклад, у Сінгапурі безкоштовно тільки перед годиною пік. У китайському місті Ченду (центр агломерації з 14 мільйонами населенням) – також в години пік. Є різні варіанти. Кількість міст, які вже готуються скасувати оплату за проїзд чи обговорюють таку можливість, зростає. Париж вже цього року широко вивчатиме це питання. П'ять міст у Німеччині також заявили, що хочуть скасувати оплату в громадському транспорті через велику загазованість. Вони цього ще не зробили, але вже зменшили вартість проїзду.



Мета у всіх одна – заохотити мешканців міст менше користуватися приватними авто і більше громадським транспортом для щоденних поїздок. Для цього громадський транспорт роблять не менш якісним і комфортним, ніж автомобіль. Це в свою чергу дозволяє розвантажити вулиці, відповідно, стає менше заторів, менша загазованість повітря, менша потреба у паркінгах і розбудові додаткових смуг для транспорту. Все це прямо впливає на мобільність людей, їхню працездатність, а, відповідно, і на ріст економіки міста загалом.

