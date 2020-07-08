Ryаnаir здійснив перший рейс з Риму до Львова

Сьогодні, 8 липня, з Риму до Львова прибув перший рейс нового напрямку авіакомпанії Ryаnаir, прередає кореспондент Львівського порталу.

Перший рейс із Риму у Міжнародний аеропорт «Львів» прибув із незначним запізненням о 12.25 год., і в ці хвилини вилітає зворотно.

Як відомо, авіакомпанія Ryanair відновила польоти із Львова до Італії від 6 липня, а також оголосила про нові Італійські сполучення. Окрім Болоньї, Мілану та Риму стартує сполучення до Барі, Неаполя, Палермо, Туріну та Венецією (Тревізо).

Куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

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Фото: Юрій Танчин