«Нафтогаз тепло» заявило про можливу диверсію на Новороздільській ТЕЦ

ТОВ «Нафтогаз тепло» заявляє про можливу диверсію на електротехнічному обладнанні Новороздільської ТЕЦ: мова йде про обрізку контрольних кабелів, яка, на переконання підприємства, «могла б призвести до надзвичайної ситуації та загрожувала не тільки знеструмленням теплоелектроцентралі, але й можливими «вибухами та пожежами». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Відтак відповідні листи із інформуванням про спробу можливої диверсії на ТЕЦі було надіслано очільнику Львівської ОДА, управлінню СБУ у Львівській області, Нацполіції та керівництву Новороздільської міської ради.

«Інформуємо Вас, що 2-3 липня поточного року в місті Новий Розділ проводились планові гідравлічні випробування міських теплових мереж. 07 липня під час тестування обладнання, задіяного в зазначених випробуваннях, електротехнічним персоналом Новороздільської ТЕЦ в кабельних каналах ГРУ-6кВ було виявлено обрізку і демонтаж контрольних кабелів, призначених для запуску та керування основним електротехнічним обладнанням ТЕЦ. Таким чином, виникла загроза знеструмлення ТЕЦ та промислових споживачів, припинення теплопостачання та гарячого водопостачання мешканцям міста, а також виникнення надзвичайних аварійних ситуацій на ТЕЦ (пожежі, вибухи, пошкодження електротехнічного обладнання). Ситуацію, що склалась, пропонується до розгляду на позачергових засіданнях відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.Також повідомляємо, що з метою встановлення кола осіб, дотичних до вищезазначеного порушення, обставин скоєння злочину, повідомлено працівників підрозділу Національної поліції та управління СБУ у Львівській області», – йдеться в офіційному повідомленні керівництва ТОВ «Нафтогаз тепло» до правоохоронців, ЛОДА та влади Нового Роздолу.

У компанії наголошують, що вже не вперше зустрічаються із такими можливими диверсіями.

«У травні місяці, при проведенні інвентаризації майна, переданого нам в управління, ми були свідками подій, коли невідомі особи спиляли дерево, яке впало на лінію електромереж і привело до знеструмлення об’єктів, які ми власне інвентаризували і які мали відношення до водопостачання міста Новий Розділ. Дерево, яке «випадково» впало на мережі невідомі пиляли під час сильної зливи, по коліно у воді і воно не представляло жодної цінності – отож це була явна спроба у перешкоджанні нам у проведенні інвентаризації, навіть ціною того, що ціле місто могло залишитись без водопостачання, а люди, що пиляли це дерево, наражали себе на небезпеку бути ураженими електричним струмом. Тепер ми маємо ще один неординарний випадок, який також міг привести до людських жертв та виходу з ладу електротехнічного обладнання Новороздільської ТЕЦ», – зазначив генеральний директор підприємства Сергій Бульбас.

Нагадаємо, впродовж 2013-2015 років «Новороздольска ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ», які належать братам Дубневичам, отримували природний газ за пільговими цінами від НАК «Нафтогаз України» ніби для постачання тепла населенню. Але отримували в обсягах, які вдесятеро перевищували реальні потреби конкретних населених пунктів. В результаті цього державним інтересам було завдано збитків на суму понад 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, що на початку 2018 року у Львові через це затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія».

Рішенням Солом’янського районного суду майно ТЕЦ було передане в управління державі.

Після двох років та можливого зриву опалювального сезону управителем ТЕЦ стала ТОВ «Нафтогаз Тепло», що належить до Групи Нафтогаз. Із попереднім управителем, яким було приватне підприємство «Гарант Енерго М», достроково розірвали угоду.

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