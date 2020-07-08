Львівські дитсадки перевіряють на готовність до відкриття

У Львові 8 липня почали перевіряти готовність дитсадків до початку роботи після послаблення карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Управління освіти ЛМР створило 7 робочих груп, до складу яких увійшли працівники управління і відділів освіти та працівники дошкільних навчальних закладів, які впродовж 3 днів проводять перевірки.

«Ми готувалися до відкриття садочків ще від початку червня. Були закуплені усі засоби індивідуального захисту. Підготували приміщення, розставили належним чином меблі, щоб між дітьми був менший контакт. Також ми змогли придбати дезінфікуючі килимки, забрати м’які іграшки, високоворсні килими для того, щоб бути повністю готовими до прийому дітей», – зазначила начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

Робочі групи приготували проєкти протоколів, за якими будуть працювати заклади дошкільної освіти після відкриття. Окрім того, підготовлений чорновий варіант протоколу для батьків. Коли буде прийняте наступне рішення комісії з питань ТЕБ і НС про відкриття садочків, такі протоколи будуть затвердженні комісією, і їх будуть зобов’язані дотримуватися працівники закладів і батьки дітей.

«Ми придбали за кошти міського бюджету в усі заклади таку кількість термометрів, скільки є входів у кожному садочку. Заклади повністю забезпечені рідким милом, паперовими рушниками, туалетним папером. Є змінний одяг для працівників, які працюють в харчоблоці. Медичні працівники забезпечені усім необхідним. Також ми рекомендуємо педагогічним працівникам більше часу проводити на свіжому повітрі з вихованцями та обмежити час перебування у приміщенні, збільшити час їхнього провітрювання. Буде обов’язкове посилення вологого прибирання, дезінфекція абсолютно всіх майданчиків та ігрових споруд», – наголосила Зоряна Довганик.

При цьому вона зауважила, що у садки не прийматимуть дітей із симптомами захворювання:

«Якщо у дитини є будь-які симптоми, в тому числі нежить чи кашель, то такі діти прийматися не будуть. Якщо дитині стало погано під час робочого дня, то батьки будуть зобов’язані забрати дитину».

Як повідомляв Львівський портал, 7 липня міською комісією з питань ТЕБ і НС було прийнято рішення про перевірку готовності закладів дошкільної освіти, кінотеатрів, театрів, спортивних шкіл до початку роботи в період карантинних обмежень.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

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Фото: Facebook/управління освіти