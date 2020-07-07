У водоймах Львівщини з початку року втонуло 25 людей

Із початку року у водоймах Львівщини втонуло 25 осіб, серед яких одна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Також рятувальники повідомили, що від загибелі на воді вдалося врятувати двох осіб.

У ДСНС зазначають, що із червня по липень на водоймах загинуло 3 особи. Водночас протягом 1 – 6 липня загинуло 4 людей.

Як повідомляв Львівський портал повідомляв, що протягом понеділка, 6 липня, на території Львівщини потонули двоє чоловіків: тіло одного чоловіка знайшли в канаві у Винниках, іншого – в озері у селі Новосілки-Гостинні Самбірського району.

Загалом за перший місяць літа у водоймах України втонуло 100 людей.

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