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Із початку літа в Україні втонуло вже 100 осіб

Соломія Головіна

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В Україні з початку червня у водоймах потонуло 100 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

 

«Переважно, причиною нещасть стає грубе порушення правил безпечної поведінки. Місцями для купання люди обирають найближчі до дому водойми, які часто не є безпечними та не обладнані рятувальними постами», – інформують рятувальники.

Як наслідок – 100 потонулих, з яких 17 – діти.

Із метою попередження загибелі людей рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді

«Пам’ятайте, що основними умовами для безпечного відпочинку є: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне «НІ» алкогольним напоям, адже у стані сп’яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації», – наголошують у ДСНС.

Окремо рятувальники звертаються до батьків, закликаючи їх у період літніх канікул слідкувати за дозвіллям дітей та не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

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