У Підкамені загинув 24-річний мотоцикліст

У понеділок, 6 липня, в смт. Підкамінь Бродівського району сталась аварія, у якій розбився молодий мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що на вул. Незалежності, 1 водій мотоцикла Honda без номерних знаків не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і перекинувся.

Постраждалим виявився 24-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП він отримав травми несумісні з життям, тож загинув на місці події.

Наразі всі деталі аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що це вже друга смертельна ДТП з мотоциклом, яка сталась на Бродівщині за останню добу. У Бродівському районі розбився також розбився 37-річний мотоцикліст.

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