На Дрогобиччині розбився мотоцикліст

У понеділок, 6 липня, у селі Грушів Дрогобицького району розбився 37-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась орієнтовно о 19:45 год. Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «Форте» врізався у вантажний автомобіль ГАЗ-51, який був запаркований на узбіччі.

Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Наразі триває розслідування.

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