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Українці можуть змінити виборчу адресу онлайн до 9 вересня

Ольга Денисяка

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Громадяни України можуть змінити виборчу адресу онлайн для участі у голосуванні на місцевих виборах до 9 вересня. Про це на сторінці у Facebook повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Львівський портал.

 

«Як змінити місце голосування? Подайте заяву через особистий кабінет виборця. Підвантажте один з документів: довідка ВПО, договір оренди житла, документ про право власності на житло тощо. До 9 вересня», – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри наголошують, що зазначена виборча адреса буде визначена як постійна, і її не можна буде змінити протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, місцеві вибори заплановані на жовтень 2020 року. Під час них львів’яни обиратимуть нового міського голову та депутатів Львівської міськради.

Андрій Садовий є міським головою Львова 14 рік поспіль. Чи буде у Львові новий мер, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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