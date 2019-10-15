Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерти не виключають можливості проведення дострокових місцевих виборів навесні наступного року. Інтригою залишається питання: хто балотуватиметься на посаду міського голови і чи отримає Львів врешті нового мера? Про це сьогодні, 15 жовтня, йшлося під час засідання Львівського пресклубу, передає Львівський портал.

Про дострокові місцеві вибори в Україні заговорили ще під час парламентської кампанії. Але для того, щоб їх провести, парламенту необхідно встигнути внести зміни в Конституцію.

«Чинне законодавство каже, що дочасні місцеві вибори можна проводити не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення каденції ради. Тобто квітень 2020 року – останній термін, коли можливі позачергові місцеві вибори. Політична воля на це є… Це не злочин проводити позачергові вибори, але тут керуються політичними мотивами. Якщо соціологія показуватиме, що вибори сприяють перемозі влади, то я переконаний, що цим скористаються. Адже закономірно, що рейтинги партій поступово тануть, тому влада зацікавлена провести позачергові місцеві вибори», – розповів аналітик Громадянської мережі «Опора Львів» Тарас Радь.

Наразі експерти одностайно стверджують: поки що зарано говорити про конкретних осіб, які боротимуться за крісло мера Львова. Навіть якщо й деякі з них помалу розгортають свою передвиборчу діяльність, то дехто досі зайняв вичікувальну позицію. При цьому фахівці зауважують, що в активну гонку у Львові можуть увійти досить несподівані особи, в тому числі й представники бізнесу.

Водночас існує чимало думок щодо Андрія Садового, який є міським головою Львова уже третю каденцію поспіль, і який раніше встиг заявити, що більше на посаду мера не балотуватиметься. На думку доктора політичних наук, професора НУ «Львівська політехніка» Миколи Бучина, Садовий все-таки залишиться у львівській політиці, а наявність чи відсутність його імені у списках може суттєво вплинути на результат виборів.

«Я думаю, ймовірність того, що Андрій Садовий не буде балотуватись, становить лише 50%. Припускаю, що коли він говорив це, то аргументував тим, що хоче працювати на загальнодержавному рівні. Але як то кажуть: «Ніколи не кажи ніколи, у життя свої приколи». Ці побажання чинного мера поки що не збулися. Думаю, його увага буде зосереджуватись більше на місцевому рівні. І наявність чи відсутність Андрія Івановича у виборчих списках буде кардинально змінювати і соціологію, і, напевне, сам результат майбутніх виборів», – переконаний Микола Бучин.

При цьому директорка українського центру вивчення громадської думки «Соціоінформ» Наталія Зайцева-Чіпак зауважила, що вже зараз виборці готові підтримувати представників «Голосу», «Слуги народу», «Європейської солідарності» як на посаду міського голови, так і у Львівську міську раду.

«У довготривалому тренді підтримка Андрія Садового поступово знижується. Натомість потроху наростає підтримка «Голосу», «Слуги народу», «Європейської солідарності». Тобто зараз ми бачимо, що люди схильні підтримувати також і тих кандидатів, партії яких їм імпонують. Хоча зараз рівень підтримки від виборця є вищий, якщо до партії не прив’язувати жодного конкретного прізвища, отакий цікавий феномен маємо», – наголосила Наталія Зайцева-Чіпак.

Відтак експерти наголошують: які кандидати не були б у списку, вибір – за самими львів’янами. І незважаючи на те, що у кожного є власні критерії відбору, аналітики все ж радять звертати особливу увагу на програму та ідеї, які пропонує кандидат та його бачення розвитку Львова.

«Хтось керується звичкою, бо вже тривалий час голосує за одного і того ж кандидата, хтось голосуватиме за бренд. Але виборцям слід звертати увагу на програму кандидата, на ідеї, які він пропонує, на те, яким він бачить місто через п’ять чи десять років», – додав Тарас Радь.

Фото: Назар Антонишин, Пресклуб Львів