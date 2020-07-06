Мешканці Львівщини назвали, що вважають найбільшими проблемами в Україні

59% жителів Львівської області поставили на перше місце проблему війни на Донбасі, друга за важливістю проблема в Україні – безробіття. Про це свідчать дані соцопитування групи «Рейтинг», яке проводили протягом 6-22 червня.

Рейтинг проблем загальнодержавного значення, на думку мешканців Львівщини, очолює війна на Донбасі (59%) та безробіття (47%).

Військові дії на сході проблемою №1 назвали 62% львів’ян, тоді як жителі інших міст і сіл – 57% і 58% відповідно. Найбільше так вважають люди віком від 30 років до 60+ із середнім рівнем достатку, а також забезпечені.

Другою проблемою в Україні мешканці Львівської області вважають безробіття. Найчастіше воно турбує жителів сіл (54%) практично всіх вікових категорій.

Третина опитаних відзначила низькі зарплати і пенсії – про це частіше говорять жителі міст і сіл. Ще 28% хвилює корупція і хабарництво у владі, при цьому найактуальнішою ця проблема є для забезпечених мешканців області.

Також 26% жителів Львівщини назвали проблемою пандемію коронавірусу. COVID-19 хвилює здебільшого молодь віком 18-29 років (33%), найменше цим переймаються люди віком від 40 до 59 років (23%).

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Ще 20% респондентів вважають проблемою українську медицину. Про неможливість отримати якісну медичну допомогу найбільше говорять мешканці Львова (24%) та інших міст області (20%).

Також 10% мешканців Львівської області говорять про проблему зростання злочинності і недостатній рівень соцзахисту, ще 8% – про підвищення тарифів на комунальні послуги.

Натомість найменше людей на Львівщині турбує брак свободи і демократії в державі, неможливість здобути якісну освіту та соціальне розшарування – розрив між бідними і багатими.

Додамо, що опитування проводилось 6-22 червня методом особистого інтерв’ю. Участь у ньому взяли 2000 мешканців Львівської області віком 18+. Похибка дослідження становить не більше 2,2%.

Як писав Львівський портал, мешканці Львівщини назвали проблеми, які їх найбільше турбують в області. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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