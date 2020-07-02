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За добу в ЗСУ – 9 нових випадків коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на 2 липня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 166 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook, передає Львівський портал.

 

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірус.

«На лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Чернігівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Львівської області – 3 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Львівська область  – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Київська – 1 військовослужбовець та Івано-Франківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Медичні сили також інформують, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 529 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 179 осіб. Всього за час пандемії одужало – 342 особи, летальних випадків – 5.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок четверга, 2 липня, в Україні коронавірусом заразилися 45 887 людей. За останню добу виявили 889 нових хворих. У двох областях не зафіксували нових випадків COVID-19, ще у сімох – до п’яти.

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