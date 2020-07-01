У МОН розповіли, скільки осіб не допустили до ЗНО з української мови через ознаки ГРВІ

На зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, яке відбулося 30 червня, через ознаки ГРВІ не допустили понад 50 осіб. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Участь у ЗНО з української мови і літератури взяли участь 275 081 особа – це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих. 143-х учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

«Тестування з української мови і літератури, як і перше ЗНО з математики, відбулось у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України. Традиційно ЗНО з української мови і літератури є найчисельнішим з-поміж усіх тестувань. І те, що його вдалось провести в безпечних умовах, свідчить про готовність МОН, УЦОЯО та пунктів тестування дбати про здоров’я учасників і педагогів протягом всієї основної та додаткової сесій ЗНО», – зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Поріг «склав/не склав» та результати ЗНО з української мови і літератури буде визначено до 24 липня. На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 25 липня.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 стартувала 25 червня тестуванням з математики. Тоді через ознаки ГРВІ до складання іспиту не допустили 30 людей.

Детальніше про те, як цьогоріч проходитиме ЗНО, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».