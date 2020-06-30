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Шмигаль розповів, чи скасують ЗНО та Нову українську школу

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Нову українську школу та зовнішнє незалежне оцінювання в Україні скасувати не збираються. Про це він повідомив в інтерв’ю BBC. Україна.

 

« Я публічно заявляю: загрози для ЗНО немає і не буде, ви бачите, що воно проходить. Ці всі маніпуляції про загрозу, що ЗНО скасують – це такі політичні технології маніпуляції та розхитування влади», – сказав глава уряду.

Він запевнив, що Нову українську школу скасовувати теж не будуть.

«Всі реформи тривають. Ми будемо їх реалізовувати. І Нову українську школу і реформу освіти в цілому», – додав Денис Шмигаль.

Як повідомляв Львівський портал, Верховна Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Але ЗНО не скасовували. Тестування в Україні стартувало 25 червня.

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