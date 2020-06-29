Легендарні львівські «Карпати» припиняють грати у футбол?

Перенесений поєдинок УПЛ «Карпати» – «Маріуполь», цілком ймовірно, не відбудеться, як і наступні матчі львів’ян у чемпіонаті. Причина – брак необхідних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ФК «Карпати».

Як стало відомо, тритижневий виїзд (а саме у гостях карпатівці мали зіграти свої поєдинки через епідеміологічну ситуацію у Львові) обійдеться майже у півтора мільйони гривень. У клубу таких коштів нема. ⠀

Відомо, власниками клубу є дві іноземні компанії – «Менділ Лімітед», яка віднедавна належить Олегу Смалійчуку, та «Крісал Холдінгс», що відповідно до документів, належить Каті Парпі.

«Олег Смалійчук тривалий час перебував в Києві і намагався зустрітися із представниками та власниками компанії «Крісал Холдінгс», аби викупити їхню частку клубу чи домовитися про спільне фінансування, – говорить виконавчий директор ФК «Карпати» Ростислав Ящишин. – Наскільки мені відомо, зустріч не відбулася. Також друга сторона жодним чином не реагувала на офіційні листи від Олега Смалійчука з ідентичними пропозиціями.

Не секрет, що в клубу були тривалі фінансові труднощі, ми рік виживали без фінансування. Зараз у «Карпат» буквально нема власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності, всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори ніяким чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету. ⠀

Після зміни власника компанії «Менділ Лімітед», Олег Смалійчук прилетів до Львова та оперативно закрив низку проблемних питань. Зараз боргів перед командою нема, більше того, гравці отримали матеріальне заохочення за проявлений характер у львівському дербі. Однак після відсутності діалогу з компанією «Крісал Холдінгс», Олег Смалійчук повідомив мене, що має можливість фінансувати клуб на свої 50%, оскільки є простим бізнесменом, а не олігархом. Відповідно, наразі у нас нема можливості виїхати на гру в Маріуполь. Дуже сподіваюся, що представники «Крісал Холдінгс» нарешті звернуть увагу на нашу проблему і вступлять в конструктивний переговорний процес».

Раніше Львівський портал повідомляв, що Димінський більше не є власником львівських «Карпат». Він продав свою частку Олегу Смалійчуку, інші 50% буцімто належать олігарху Ігорю Коломойському.

Нещодавно Львівська міська рада погодилась взяти ФК «Карпати» у комунальну власність. Після того, як це офіційно станеться, клуб матиме назву Народна команда «Карпати», а всі корпоративні права на неї належатимуть мерії.

30 травня у лавах команди ФК «Карпати» виявили спалах коронавірусу.

Щодо самого Петра Димінського, то ще у 2017 році він потрапив у скандал із смертельною ДТП. 18 серпня 2017 року на трасі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району водій автомобіля Mercedes-Benz S65 зіткнувся з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водійка Opel, 31-річна жителька Яворівщини Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 12 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю складу злочину». За даними силовиків, у серпні 2017-го Димінський покинув територію України. Його оголосили в розшук, перед цим суд надав дозвіл на його затримання.