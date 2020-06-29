ЄС уточнив список країн, для яких відкриє кордони з 1 липня

України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з липня. Водночас Україна не потрапила й до так званого «червоного» списку країн, яким заборонено в’їзд до ЄС, через високий рівень захворюваності на коронавірус, пише Європейська правда.

Спершу «зелений» список містив 54 країни, у тому числі й Україну. Тепер, за інформацією агентства, їх лише 15: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, та – за умови взаємного дозволу – Китай.

До «червоного» списку країн, для громадян яких в’їзд залишиться забороненим, увійшли США, Бразилія та Росія.

Видання не уточнює, якими будуть нові рекомендації порядку в’їзду з країн, що не увійшли до жодного зі списків, у тому числі для українців із біометричними паспортами.

Варто зазначити, що рішення Європейської комісії не є зобов’язуючим для країн ЄС, тому не можна виключати наявність винятків в’їзду до ЄС для громадян України.

Джерела також ставлять під питання відкриття кордонів з 1 липня, з огляду на те, що остаточних домовленостей не досягли вчасно, і для набрання чинності рішення повинне бути опубліковане.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за три роки дії безвізового режиму, з 11 червня 2017 року, українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн Шенгенської зони.

Через пандемію коронавірусу міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення про заборону на в’їзд іноземців до ЄС щонайменше до липня.

Як відкривали безвізовий режим на кордоні з Європою читайте тут.