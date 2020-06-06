ЄС продовжив заборону на в'їзд для іноземців щонайменше до липня

Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити заборону на в’їзд іноземців до ЄС щонайменше до липня і може бути продовжена й після того, пише Hromadske.

Про продовження заборони вїзду для іноземців під час пресконференції повідомила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Юлва Йогансон.

«Продовження заборони на в’їзд з-за меж ЄС продовжили до кінця місяця (червня — ред.), аби створити належні умови для поступового відкриття кордонів після цього», — зазначила вона.

Також вона додала, що такі кроки мають бути скоординованими й здійснюватися на недискримінаційній основі.

Водночас заборона не стосуватиметься Великої Британії (яка, нагадаємо, вже не є членом ЄС), але її громадяни мають пройти обов’язкову 14-денну обсервацію при в’їзді до Євросоюзу.

Що стосується відкриття кордонів усередині ЄС, то профільні міністри домовилися досягти цього вже до 15 червня. Раніше єврокомісарка Йогансон висловила сподівання, що цього вдасться досягти до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, заборону на в’їзд до ЄС через епідемію коронавірусу ввели ще в середині березня. Вона мала тривати 30 днів, після чого її кілька разів продовжували. Станом на зараз вона мала діяти до 15 червня, але, вочевидь, заборону продовжать ще раз.

При цьому під заборону не потрапляють люди, що постійно проживають у ЄС, громадяни країн-членів ЄС, що нині перебувають за кордоном, члени їхніх родин і дипломати. Крім того, в’їзд до Євросоюзу дозволяють медикам і дослідникам, а також людям, що перевозять товари, і прикордонникам.

Водночас окремі країни ЄС уже почали оголошувати про відкриття кордонів для іноземців. Так, Італія зробила це однією з перших — 3 червня. А Греція готова приймати туристів уже з 15 червня.