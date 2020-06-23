В уряді ще не вирішили, чи підуть діти в школу 1 вересня, – МОН

Кабінет Міністрів України ще немає рішення, чи підуть учні до школи 1 вересня. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомила виконувачка обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

«Всередині Кабміну немає такого рішення. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватись епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наше основне завдання – це збереження здоров’я учасників освітнього процесу», – сказала очільниця МОН.

Любомира Мандзій зазначила, що до кінця червня МОН спільно з МОЗ готує додаткові протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.

«Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуюче навчання в наступному році, щоби кожен вчитель зрозумів, як опанували матеріал його учні», – додала вона.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 травня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.