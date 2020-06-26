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На Сихові демонтують два незаконні МАФи

Соломія Головіна

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У Львові демонтують два самовільно встановлені МАФи: один на вул. Я. Гашека, 22, інший – на просп. Червоної Калини, 102. Відповідне рішення сьогодні, 26, червня, ухвалили під час засідання виконкому Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Отож, рішенням виконкому постановлено провести демонтаж двох тимчасових споруд за участі представників Сихівської райадміністрації, управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування протягом 60 днів.

На фото – МАФ на вул. Я. Гашека,22

На фото МАФ – на просп. Червоної Калини, 102

Як повідомляв Львівський портал, у Львові згідно рішенням виконкому вже демонтували 17 тимчасових споруд, які не мали відповідних дозвільних документів.

Чималого розголосу наробила ситуація із самовільною розбудовою МАФу на вулиці Чорновола, 57. Детальніше про це читайте тут.

Фото: ЛМР

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