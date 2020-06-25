У Львові відновили столітню браму поблизу Високого Замку

Реставратори завершили відновлення історичної брами у будинку на вулиці Гуцульській, 3, це бічна вул. Лисенка. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

Дубові історичні двері за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» фахівці відновлювали близько трьох місяців. Якщо раніше вона була занедбана та зафарбована чорною фарбою, то тепер фахівці змогли показати її справжню красу.

«Ми старалися повернули первісний стан цій дубовій брамі, адже за столітній термін служіння мешканцям вона була дуже понищена. Основна проблема таких брам – тогочасна система встановлення дверей, коли дверна коробка встановлювалася нижче рівня підлоги в під’їзді. В цих місцях збирається вода і через надмірну вологість деревина починає гнити. Це призводить до деформації конструкції і запускає повільний процес знищення дверей, – розповів реставратор Павло Войтович.

Фахівці частково замінили дверну коробку та вирівняли її, адже вона була суттєва деформована.

«Такі брами мають традиційно ковані решітки, але на жаль у цій брамі оригінальні решітки не збереглися, тож нам довелося виготовляти копію. Також ми поставили нове скло та відновили втрачені елементи оздоби. Брама була безліч раз пофарбована в непримітний чорний колір, знявши нашарування старої фарби, ми повернули первісну красу деревини, – додає реставратор.

Реставрація брами коштувала понад 57 тис. грн., з яких 70% оплатило місто в рамках програми спів фінансування. Решту витрат взяли на себе мешканці будинку.

Як повідомляв Львівський портал, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

(Так виглядала брама на вулиці Гуцульській, 3 до реставрації)

Фото: Бюро спадщини