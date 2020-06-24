У світі від коронавірусу вилікувались понад 5 мільйонів людей

Станом на 24 червня у світі коронавірусом заразилися 9 394 595 людей. При цьому померли 480 602 осіб, а одужали – 5 079 150. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2 425 507 людей (+36 015 за добу).

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

Британія – 42 927 (+280) Росія – 8 359 (+153) Франція – 29 720 (+57) Україна – 1 035 (+23) Італія – 34 675 (+18) Румунія – 1 539 (+16) Македонія – 251 (+4) Молдова – 490 (+10) Білорусь – 357 (+6) Польща – 1 375 (+16)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

Росія – 599 705 (+7 425) Британія – 306 210 (+921) Україна – 38 074 (+833) Німеччина – 192 778 (+659) Франція – 161 267 (+517) Білорусь – 59 487 (+464) Португалія – 39 737 (+345) Польща – 32 527 (+300) Іспанія – 293 832 (+248) Румунія – 24 505 (+214)

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 24 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 39 014 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 940 осіб, що є новий антирекордом.

Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.