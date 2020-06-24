У світі від коронавірусу вилікувались понад 5 мільйонів людей

Станом на 24 червня у світі коронавірусом заразилися 9 394 595 людей. При цьому померли 480 602 осіб, а одужали – 5 079 150. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2 425 507 людей (+36 015 за добу).
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:
- Британія – 42 927 (+280)
- Росія – 8 359 (+153)
- Франція – 29 720 (+57)
- Україна – 1 035 (+23)
- Італія – 34 675 (+18)
- Румунія – 1 539 (+16)
- Македонія – 251 (+4)
- Молдова – 490 (+10)
- Білорусь – 357 (+6)
- Польща – 1 375 (+16)
Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:
- Росія – 599 705 (+7 425)
- Британія – 306 210 (+921)
- Україна – 38 074 (+833)
- Німеччина – 192 778 (+659)
- Франція – 161 267 (+517)
- Білорусь – 59 487 (+464)
- Португалія – 39 737 (+345)
- Польща – 32 527 (+300)
- Іспанія – 293 832 (+248)
- Румунія – 24 505 (+214)
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 24 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 39 014 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 940 осіб, що є новий антирекордом.
Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.
Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.
Ольга Денисяка