У мерії запевняють, що Львів готовий до проведення ЗНО в умовах карантину

У четвер, 25 червня, стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Через пандемію коронавірусу тестування проводитиметься за особливих умов. Втім у міськраді Львові запевняють, що заклади освіти міста готові по проведення ЗНО. Про це інформує пресслужба мерії.

У Львові усі педагоги, котрі працюватимуть на ЗНО, здали ІФА-тести. Загалом було проведено 1645 імуноферментних аналізів. З них 38 виявилися позитивні, тож цих людей скерували на проходження ПЛР-тестів.

Зазначимо, цьогоріч у зв’язку з поширенням коронавірусу ЗНО відбуватиметься за окремим протоколом, розробленим Український центром оцінювання якості освіти. Всього у Львові діятиме 35 пунктів тестування.

«Є чіткі правила, відповідно до яких відбуватиметься ЗНО. Скажімо, в одній кімнаті повинно перебувати не більше 15 учасників тестування. Також, звісно, йдеться про дотримання усіх правил і норм, які діють для установ у Львові, – і вимірювання температури, і наявність масок, і дезінфекція приміщень. Ми забезпечили навчальні заклади усіма необхідними засобами, тому готові до тестування», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Але ЗНО не скасовували.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».