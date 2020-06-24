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У Карпатах повінь знищила озеро Криве

Соломія Головіна

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Через повінь у Верховинському районі  у Івано-Франківській області зникло озеро Криве. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила місцева екоактивістка Яніна Лучейко.

 

«Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природню дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош…», – написала вона.

Водночас Яніна Лучейко зауважила, що це озеро утворилося в 2008 році під час повені. Тоді зсув перекрив потік, даючи життя новій природній локації.

Нагадаємо, ось вже декілька днів Захід України потерпає від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, через сильні зливи, на Львівщині підтоплено 110 житлових будинків.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року. 

Фото: Facebook/Яніна Лучейко, Verkhovyna.life

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