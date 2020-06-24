Поліція закликає водіїв Львівщини оминати підтоплені дороги

Правоохоронці закликають водіїв Львівщини утриматись від поїздок підтопленими дорогами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Як зазначають поліцейські, через підйом рівня води у річці Свіча, що на території Жидачівського району, перекрита для руху транспорту автодорога Т-1419 Миколаїв-Калуш у районі смт Журавно.

Подібна ситуація склалась на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів. У Львівській області підтоплень немає – вони стались у сусідній Івано-Франківській області в районах міст Рогатин та Галич. На цій автодорозі у селищі Нові Стрілища на Львівщині несуть службу поліцейські, які попереджають водіїв про небезпеку.

Правоохоронці звертаються до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок цими дорогами. Стежте за повідомленнями щодо стану проїзду, у випадку якщо вам потрібна допомога – телефонуйте на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, ось вже декілька днів Захід України потерпає від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, через сильні зливи, на Львівщині підтоплено 110 житлових будинків.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

Фото: поліція