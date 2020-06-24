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Львівським кафе слід дозволити приймати відвідувачів у кількості не менше від 50% посадкових місць, – Ігор Васюник

Соломія Головіна

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Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник переконаний, що не можна тримати економіку на паузі і закладам громадського харчування у Львові вартувало б дозволити приймати відвідувачів в кількості не менше від 50% посадкових місць. Про це він напиcав на своїй сторінці у Facebook.

 

Він прокоментував рішення влада Львова дозволити приймати всередині кафе не більше 10 відвідувачів. На переконання Ігоря Васюника, «10 людей на ресторан – це як «спробуйте не здохнути».

«Рішення ухвалили, але думку людей, які працюють в цій сфері не запитали. У Львові це понад 2000 закладів, які дають кілька десятків тисяч робочих місць. Працює зараз лише 10% закладів. 25% вже закрилися – криза знищила», – наголосив він.

Як наголосив Ігор Васюник, у такій ситуації є ризик, що до осені закриється майже половина закладів громадського харчування:

«Поспілкувався сьогодні з керівником Комітету з питань ресторанної галузі при Жіночій діловій палаті України Лідією Лукович, власницею ресторанів-кондитерських «Фраєрка» (зі всіх зараз працює лише один заклад). І от рішення дозволити перебувати до 10 людей в закладах громадського харчування проблеми взагалі не вирішує. Якщо це маленька кав’ярня – то ок. Якщо це ресторани на 300 м. кв. і більше, то вони навіть не будуть запускати роботу. Четвертий місяць карантину – всі на межі. І якщо так продовжиться – восени закриється до половини закладів громадського харчування».

Ігор Васюник вважає, що доцільно було б дозволити приймати відвідувачів всередині закладів хоча б з розрахунку 50% від посадкових місць.

«Цього достатньо для дотримання дистанції і щоб не було великого скупчення людей. Ну всі ж власники закладів громадського харчування зацікавленні дотримуватися заходів безпеки!», – наголосив він.

Як повідомляв Львівський портал, міська комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні, 24 червня, вирішила дозволити приймати відвідувачів всередині кафе, але не більше 10 осіб.

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