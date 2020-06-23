На Львівщині 24 червня знову прогнозують дощ та грози

У середу, 24 червня, на території Львівської області очікується дощова погода, можливі грози. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, місцями значні. Також синоптики передбачають грози, а вдень – подекуди град. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 18-23° тепла. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

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Як інформує пресслужба ДСНС Львівщини, 23-24 червня у річках басейну Дністра очікується продовження формування високого дощового паводку з підйомом рівня води на 0,5-1,5 м, а на окремих ділянках до 2 м над рівнями.

У зв’язку з цим, очікується місцями затоплення заплав, сільськогосподрських угідь, часткове затоплення об’єктiв прирічкової інфраструктури, окремих населених пунктів. Також можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах утворення селевих потоків.

Як повідомляв Львівський портал, зазначимо, у селі Зарічне Стрийського району Львівщини через сильні зливи розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Негода наробила біди не лише у Львівській області. Зокрема, на Івано-Франківщині через негоду загинули дві людини, ще одна зникла безвісти.