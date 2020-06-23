На Прикарпатті через негоду загинули дві людини, ще одна зникла безвісти

Через негоду на Івано-Франківщині, сильні дощі та вітер, двоє людей загинули, ще одна зникла безвісти. Стихія, за попередніми оцінками, вже завдала збитків на понад 400 млн грн. Про це на брифінгу заявив очільник Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає Громадське.

За його словами, у результаті стихії у Верховинському районі відрізаними є 19 сіл

«Загинуло дві людини та одна людина вважається безвісти зниклою. Мають місце руйнування захисних дамб, берегів рік, розмив доріг та їх перекриття через зсуви ґрунту», – повідомив очільник ОДА.

Так, 22 червня у Верховинському районі на ділянці дороги Ільці-Буркут було заблоковано 40 автомобілів із туристами. Станом на сьогодні вони всі проїхали с. Красник. Також було заблоковано рух на автодорозі державного значення у с. Микуличин, його також вже відновили.

Наразі повністю заблокованим є проїзд на трасі Криворівня-Чернівці.

«За прогнозами очікуються сильні опади та подальше значне підняття рівнів води в річках. Піку стихії очікуємо на завтра», – каже Федорів.

Він заявляє, що для відновлення постраждалих об’єктів за попередніми оцінками необхідно понад 400 млн грн.

«Нами підготовлено відповідний проєкт листа до Кабінету міністрів України щодо виділення коштів на подолання цієї ситуації. Із обласного бюджету також виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн та 5 625 л дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії», — каже очільник ОДА.

Зазначимо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений «червоний» рівень небезпеки.

Як повідомляв Львівський портал, зазначимо, у селі Зарічне Стрийського району Львівщини через сильні зливи розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Фото: ДСНС, Івано-Франківська ОДА