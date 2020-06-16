ОСТАННІ НОВИНИ

У судді Сихівського суду підтвердили COVID-19

Вероніка Рой

|

У судді Сихівського районного суду Львова виявили коронавірусну інфекцію. Про це 16 червня повідомила пресслужба суду.

 

«У зв’язку з підтвердженим діагнозом COVID-19 у судді Сихівського районного суду м.Львова, наполегливо просимо учасників судових процесів та відвідувачів, участь яких у розгляді справ не є обов’язковою, утриматись від відвідування приміщення суду», – мовиться у повідомленні суду.

Також повідомляється, що через виявлення хворого на коронавірус у приміщенні суду було проведено дезінфекцію. Осіб, котрі безпосередньо контактували з хворим, відправили на самоізоляцію. Крім цього планується протестувати на наявність коронавірусу усіх працівників суду.

Сихівський районний суд м.Львова не припиняє проведення судових засідань. Проте учасників судових процесів та відвідувачів, участь яких у розгляді справ не є обов’язковою, просять утриматись від відвідування приміщення суду.

Учасників судових засідань закликають звертатись до суду електронною поштою, через особистий кабінет в системі «Електронний суд», поштовим зв’язком, факсом  із заявами про розгляд справ у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Личаківський районний суд Львова тимчасово призупинив роботу через підтвердження в одного з суддів захворювання на коронавірус.

Станом на ранок вівторка, 16 червня, на Львівщині лабораторно підтвердили 3072 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 139 нових хворих.

Фото: Сихівський районний суд Львова

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...