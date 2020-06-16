У судді Сихівського суду підтвердили COVID-19

У судді Сихівського районного суду Львова виявили коронавірусну інфекцію. Про це 16 червня повідомила пресслужба суду.

«У зв’язку з підтвердженим діагнозом COVID-19 у судді Сихівського районного суду м.Львова, наполегливо просимо учасників судових процесів та відвідувачів, участь яких у розгляді справ не є обов’язковою, утриматись від відвідування приміщення суду», – мовиться у повідомленні суду.

Також повідомляється, що через виявлення хворого на коронавірус у приміщенні суду було проведено дезінфекцію. Осіб, котрі безпосередньо контактували з хворим, відправили на самоізоляцію. Крім цього планується протестувати на наявність коронавірусу усіх працівників суду.

Сихівський районний суд м.Львова не припиняє проведення судових засідань. Проте учасників судових процесів та відвідувачів, участь яких у розгляді справ не є обов’язковою, просять утриматись від відвідування приміщення суду.

Учасників судових засідань закликають звертатись до суду електронною поштою, через особистий кабінет в системі «Електронний суд», поштовим зв’язком, факсом із заявами про розгляд справ у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Личаківський районний суд Львова тимчасово призупинив роботу через підтвердження в одного з суддів захворювання на коронавірус.

Станом на ранок вівторка, 16 червня, на Львівщині лабораторно підтвердили 3072 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 139 нових хворих.

Фото: Сихівський районний суд Львова