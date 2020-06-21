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Зв’язкова УПА Ольга Ільків відзначає 100-річний ювілей

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 21 червня, свій сотий День народження відзначає Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політв’язень СРСР. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Ольга Ільків є відомою борчинею за незалежність України. Політв’язень, 14 років провела у радянських тюрмах суворого режиму. Була зв’язковою Романа Шухевича, відома під псевдонімами Роксоляна, О. Звіробій (під останнім писала вірші).

Народилася 21 червня 1920 року у Стрию. Відтак сьогодні Ользі Ільків виповнюється 100 років.

Як розповіли Львівському порталу у пресслужбі міськради Львова, з нагоди такого ювілею Ользі Ільків, як і іншим львів’янам, яким виповнюється сто та більше років, виділять 5000 грн одноразової матеріальної допомоги та пам’ятну монету.

У 2017 році міська та обласна ради придбали для Ольги Ільків квартиру у Львові. Втім епопея довкола купівлі житла тривала аж два роки, через це неодноразово виникали скандали.

Довідково: У 1941 році Ольга Ільків вступила в ОУН, із 1942 року – провідниця жіночої мережі ОУН Львова. Була зв’язковою Романа Шухевича, облаштовувала для нього конспіративне помешкання на Городоччині. У 1950-му за вказівкою Шухевича мала переїхати зі Львова на Донбас, аби там створити осередок ОУН, проте її затримало МДБ. У 1952 році Ольгу Ільків засудили на 25 років.

Із тюрми вийшла у 1964 році та повернулась до Львова, де працювала санітаркою в обласній лікарні, згодом – двірником, щоб отримати помешкання та забрати дітей з інтернату. Також Ольга Ільків працювала у Львівському історичному музеї, для якого віднайшла чимало експонатів на Ходорівщині.

«Упродовж лише двох років роботи Ольга Ільків надбала 370 експонатів: 164 – предмети інтер’єру (пішви-«поволоки», простирала та верети, обруси, рушники) та 206 одиниць одягу: сорочки, безрукавки-камізельки, хустки, чіпці, намітки-«примітки», спідниці, «фартухи», запаски, спідниці, полотняні плащі-«веренчуки», верхній одяг. Завдяки пані Ользі музей володіє найбільшою кількістю експонатів із Жидачівщини, що допомагають відтворювати та формувати цілісні одягові комплекси різних періодів народного вбрання та побуту цієї місцевості, а також її матеріальний та духовний світ першої половини ХХ ст», – наголошують у Шевченківському гаю.

Тепер Ольга Ільків є учасницею наукових та виховних заходів, присвячених Визвольним змаганням українців. Вона була і залишається символом відваги. Бере активну участь у політичному житті України.

У 2008 році нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, у 2012 році Ольгу Ільків визнали львів’янкою року. Вона також стала однією з героїнь документального фільму «Три історії Галичини».

Фото: Zaxid.net, Вікіпедія, відео: Radio Holos fm

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