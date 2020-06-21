Вибух у столичній багатоповерхівці: загинули двоє людей

Внаслідок вибуху газу у київській багатоповерхівці загинули дві людини. Про це пише УП із посиланням на мера Віталія Кличка.

Випадок стався сьогодні вранці, 21 червня у 9-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5. Внаслідок вибуху газоповітряної суміші зруйнувалась частина будинку із 4 по 8 поверхи. Фасад будівлі опинився під загрозою овалу.

За даними мера Києва Віталія Кличка, загинули дві людини, ще одну особу госпіталізували. Зараз на місці вибуху рятувальники проводять пошуки інших можливих жертв. Також працює поліція.

За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. Всіх мешканців будинку евакуювали. Під завалами, за інформацією жителів, може залишатись від 2 до 6 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Людей, квартири яких постраждали в наслідок вибуху, обіцяють забезпечити тимчасовим житлом.

Як писав Львівський портал раніше, під час вибуху у київські багатоповерхівці загинула одна людини. На місці працюють 75 рятувальників, які шукають під завалами людей.