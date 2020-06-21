У київській багатоповерхівці стався вибух. Під завалами шукають людей. Оновлено

У неділю, 21 червня, в Києві на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух газу. Під завалами житлової багатоповерхівки шукають людей. Про це пише УП.

За попередніми даними ДСНС, під завалами житлового багатоповерхового будинку є люди.

Вибухом зачепило поверхи з четвертого по восьмий. Руйнування – з обох сторін багатоповерхівки. Фасадна стіна будинку опинилася під загрозою обвалу. Причини вибуху наразі ще не відомі.

«21 червня о 10:00 у Дарницькому районі на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, за попередніми даними, газоповітряної суміші. Це спричинило руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7, 8 поверхів. На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції», – кажуть у ДСНС.

З будинку евакуйовано 21 людину. Станом на 11:00 год. рятувальники знайшли одного загиблого.

На місці події працюють 75 рятувальників та лікарі, будинок оточили.

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Фото: УП, ДСНС