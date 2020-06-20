Львів попрощався з очільником військового госпіталю Іваном Гайдою

У суботу, 20 червня, Львів прощається із військовим медиком Іваном Гайдою, життя якого забрав коронавірус. Прощання відбувається на території військового госпіталю на вул. Личаківській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Іван Гайда, полковник медичної служби ЗСУ, лікар вищої категорії, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, помер 18 червня у столичній лікарні.

Життя 58-річного медика забрало ускладнення, викликане коронавірусом.

Поховають Івану Гайду на батьківщині – на Тернопільщині.

Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Іван Гайда народився 7 грудня 1961 в селі Бариш на Тернопільщині. Був полковником медичної служби ЗСУ, лікарем вищої категорії та начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що розташований у Львові на вул. Личаківській.

Навчався в Івано-Франківському технічному училищі №1. Пізніше – на лікувальному факультеті Івано-Франківського медичного інституту та військово-медичному факультеті. Також мав ступінь магістра за спеціальністю «Державне управління».

Протягом 2002-2010 роках Іван Гайда був заступником начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, опісля – його очільником. У 2014 році йому присвоєно звання заслуженого працівника охорони здоров’я України. У 2015 році нагороджений орденом Данила Галицького.

Фото: ЛМР