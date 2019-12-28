Міжрегіональне управління Мін'юсту у Львові очолив 27-річний Юрій Добош

Міністерство юстиції визначило переможця конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів): ним став Юрій Добош. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

27-річний Юрій Добош працював юристом київської юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери». Проживає у Києві, але за походженням львів’янин, навчався у ЛНУ імені Івана Франка.

Раніше Львівський портал інформував, що конкурс на очільника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України завершився безрезультатно: серед 21 кандидата, які подалися, так і не вдалося визначити переможця.

Також ми писали про те, що Юрій Добош свого часу претендував на посаду заступника ексголови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Фото: Facebook/Юрій Добош