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У Львові методом ІФА протестували 5 тисяч осіб: з них 600 мають антитіла до COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на 18 червня у Львові методом ІФА протестували 5038 осіб. У 600 з них виявили антитіла до коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб розповів, що загалом протестували 5038 осіб. З них 4016 – медичні працівники, 416 – пацієнти, 606 – контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).

Позитивний ІФА-тест був у 600 осіб, з яких у 159 – виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання (з них половина – медичні працівники), а в решти – імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. В усіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов’язково відбирають ПЛР-аналізи.

Нагадаємо, ІФА-тестування проводять у 6 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії – це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша та 4-та міські лікарні, лікарня швидкої медичної допомоги та міська дитяча лікарня.

Як повідомляв Львівський портал, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, що у Львові вже розпочали ІФА-тестування працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

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