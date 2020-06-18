Петро Порошенко: «Це судилище – нікчемна помста нікчемних осіб, які не люблять Україну»

Промова V президента України Петра Порошенка перед засіданням Печерського суду 18 червня, який мав обирати йому запобіжний захід:

«Як нас тут сьогодні багато! Я кожному дякую за те, що ні дощ, ні репресії не завадили нам у цей день зібратися на цій площі. Вперше за 28 років незалежності президент України йде в суд, де «100% їхні прокурори» вимагають арешту. Друзі, це є нікчемна помста нікчемних осіб, які не люблять Україну. Але ми з вами точно їх не боїмося, бо з нами правда.

Вони знову прагнуть перетворити Україну в країну Януковича. З відсутністю верховенства права, з переслідуванням опозиції, з тортурами над патріотами, над студентами, свавіллям «Беркуту». Від нас з вами залежить не допустити цього сценарію. Бо ми з вами заплатили високу ціну за Україну!

Рік тому українці знову повірили в диво, яке їм брехливо обіцяли з усіх телеканалів. Але дива не сталось. Експеримент над країною з новими обличчями виявився пшиком. Як тільки пішла наша команда, у них все почало валитись: економіка, забезпечення армії, протидія коронавірусу. «Зелений уряд» Зеленського не зміг отримати затвердження своєї ж програми. Чому так сталось? Бо програми немає. Нові обличчя не знають, що робити. Такими діями вони втрачають підтримку міжнародних партнерів.

Ми з вами всі п’ять років будували потужну проукраїнську світову коаліцію. Вчора, коли я мав високу честь брати участь Європейської Народної Партії, кожен керівник держави, політичний лідер висловив мені підтримку. І я передаю цю підтримку вам – вони з Україною! Вони не залишать нас напризволяще.

А як щодо 27 справ, якими 14 місяців після виборів займалася чинна влада? Наші міжнародні партнери не могли збагнути і повірити, що серед цих справ є звинувачення Порошенка в тому що він як верховний головнокомандувач в червні 2014 року віддав наказ на контрнаступ проти російського агресора. І ми звільнили з вами дві третини окупованого Донбасу. Дякую кожному ветерану.

Вони повірити не могли, що проти мене висунуто звинувачення за те, що 18 листопаді 2018 року бойові кораблі України вирушили через українську керченську протоку в українське Азовське море боронити Азовське узбережжя українського Маріуполя і Бердянська.

Вони кажуть, що ми провокуємо росіян. Уявіть собі. Справді, бо всі ці звинувачення написані в Кремлі, а вони лише ретранслюють їх, бо очолюють ці ДБРівські структури адвокати Януковича. Їх поставила туди «зелена» влада.

Ще одна новина, яку я дізнався тільки цього тижня. Виявляється, проти мене порушили ще одну справу. Називається вона, дослівно цитую, «за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України». За ґрати Порошенка за це? Кому служать ці поплічники? Хіба вони служать Україні? Хіба вони служать українцям?… Але їм нас не зламати. Ми разом. Нас не залякати!».

Фото: hromadske