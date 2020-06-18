Суд у справі Порошенка відклали на 1 липня

Суддя Печерського суду Києва переніс на 1 липня засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту, народному депутату України Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суд сьогодні, 18 червня.

Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14:00.

Зазначимо, сьогодні у Печерському суді Києва розглядали клопотання про обрання для Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Проте, як пише УП, прокуратура змінила своє клопотання і просить обрати Порошенку більш м’який запобіжний захід саме у вигляді особистого зобов’язання.

Позиція Генерального прокурора Ірини Венедіктової ґрунтується на тому, що експрезидент, а нині нардеп, має відвідувати засідання Верховної Ради, проводити зустрічі з виборцями. Крім того, вона врахувала слова Порошенка про те, що переховуватись він не має наміру.

Запобіжний захід, який тепер пропонує прокуратура передбачатиме такі обов’язкі для підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до правоохоронців і суду, не відлучатись з Києва без дозволу, утримуватись від спілкування з іншими учасниками справи, повідомляти про зміну свого місця проживання і роботи, здати закордонний паспорт.

Захист Порошенка виступив проти нового клопотання прокуратури. Адвокат Ілля Новіков сказав, що нове клопотання може буде підставою, щоб відкласти засідання, чого захист не хоче.

Нагадаємо, перед судовим засіданням під Печерським райсудом Києва зібралися кілька тисяч людей, аби висловити свою підтримку експрезиденту. Під час свого виступу Порошенко заявив, що проти нього відкрили кримінал через Томос.

Львів’яни також вийшли у центрі міста, аби висловити свою підтримку Петру Порошенку. Біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібрались кілька десятків людей із плакатами.

Додамо, експрезидента підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.

Фото: УП