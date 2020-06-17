ЦНАПи Львова відновили прийом відвідувачів

Центри надання адміністративних послуг з 15 червня розпочали 2-й етап виходу з карантину. Тож відновлено прийом на всі види адміністративних послуг, але виключно за попереднім записом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Здійснити запис можна за посиланням або за телефоном 032 2975 – 795. Прийом звичайних звернень і надалі приймається дистанційно.

«Враховуючи зміни в роботі ЦНАП в період карантину, ми внесли зміни в систему, яка контролює потік відвідувачів, що дозволяє максимально автоматизувати запис на прийом на всі підрозділи одночасно, враховуючи особливості кожного району міста та сусідніх громад. Нам важливо забезпечити максимально безпечні умови як для працівників, так і для відвідувачів, це пріоритет в роботі на сьогодні», – зазначила директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Запис до ЦНАП доступний для надання наступних послуг:

Оформлення та видача паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та для виїзду за кордон;

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;

Надання комплексної послуги «єМалятко»;

Надання комплексної послуги «ID-14 2в1»;

Оформлення документів дозвільного характеру;

Послуги, пов’язані з перевезенням (водійські посвідчення, реєстрація авто-, дозволи);

Послуги, пов’язані з діяльністю бізнесу (реєстрація, зміни в установчих документах, дозволи на будівництво тощо);

Державна реєстрація нерухомого майна;

Інші адміністративні послуги, суб”єктом надання яких є виконавчі органи Львівської міської ради та державні органи влади.

Обслуговування і надалі відбувається із застосуванням суворих засобів протидії поширенню вірусних інфекцій та дотримання безпечних умов перебування у територіальних підрозділах ЦНАП. А саме:

Відвідувачі та працівники перебувають у приміщенні в медичних масках та рукавичках.

Перед початком прийому проводиться обов’язковий температурний скринінг. У разі підвищеної температури у відвідувача, адміністратор ЦНАП має право відмовити у подальшому обслуговуванні. Відвідувач зобов’язаний невідкладно залишити приміщення ЦНАП.

Робочі місця облаштовані тимчасовими захисними екранами, проводиться дезінфекція поверхонь після кожного відвідувача.

Забезпечена соціальна дистанція між відвідувачами, працівниками (2 метри).

Видачу оригіналів документів в більшості випадків забезпечувати за допомогою поштових відправлень або кур’єрської доставки (за бажанням замовника).

Під час надання консультації по телефону, надається перевага електронній подачі документів (державні реєстри, особистий кабінет мешканця на сайті Львівської міської ради).

Очікування відвідувачів на прийом відбувається за межами приміщення із дотриманням соціальної дистанції.

Припинено використання дитячих зон, кулерів, комп’ютерів вільного доступу. Питна вода пропонується адміністратором ЦНАП в одноразовому паперовому посуді.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 17 червня у Львівській області підтверджено 3227 випадків інфікування коронавірусом. За добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 155 людей.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.