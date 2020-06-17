Продовження карантину до 31 липня: що надалі під забороною?

У середу, 17 червня, Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 липня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив на тому, що упродовж останнього тижня кількість захворілих на коронавірус в Україні постійно збільшується.

«Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину.Однак загрози від вірусу не стали меншими. Сьогодні уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня, адже це наразі найефективніший спосіб протистояти поширенню коронавірусу. Рішення ухвалено з доопрацюванням в одноденний термін», – написав Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що адаптивний карантин й надалі передбачає заборону перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. А в транспорті заборонятиметься перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Водночас Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень. Вони можуть встановлюватися щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

Денис Шмигаль додав, що регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому наявна одна з наступних ознак:

завантаженість ліжок становить понад 50%;

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.

Рішення про посилення чи послаблення карантину й надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

Як відомо, в Україні з 22 травня до 22 червня діє адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Впродовж 16 червня в Україні встановлені два нових антирекорди щодо COVID-19. А саме: 758 осіб захворіли і 31 людина померла.

Зазначимо, що Львівщина останні декілька днів б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Через збільшення кількості хворих на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня.