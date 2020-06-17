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На час карантину митникам доплачуватимуть 50% до зарплати

Ольга Денисяка

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Кабмін схвалив доплати митникам у розмірі 50% до основної зарплати на час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування. Про це Львівському порталу повідомили у Держамитслужбі України.

 

Зазначається, що доплати отримуватимуть працівники на митних постах, які безпосередньо здійснюють митне оформлення, митний контроль та контактують з громадянами України й іноземцями.

Доплати становитимуть до 50% зарплати та виплачуватимуться під час карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.

Раніше уряд встановив доплати військовослужбовцям та працівникам поліції, які забезпечують життєдіяльність населення на час карантину через пандемію CОVID-19. При цьому посадовим особам Держмитслужби, відповідні доплати до заробітної плати не були встановлені.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу карантин в Україні ввели ще 12 березня. Відтоді уряд щоразу продовжує його термін.

Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Він мав завершитись 22 червня. Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня.

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