За пів року у ДТП на Львівщині загинули 104 людини

За шість місяців 2020 року в аваріях, що сталися на території Львівської області, загинули 104 людини, ще майже 900 осіб постраждали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Із початку 2020 року на Львівщині зафіксували 4155 ДТП, 656 з яких – із потерпілими. Внаслідок цих аварій 104 людини загинули, ще 880 отримали різні травми.

«Для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, а також кількості травмованих та загиблих, правоохоронці провели ретельний аналіз стану автомобільних доріг Львівщини з визначенням місць концентрації ДТП, їхніх причин та наслідків. З врахуванням результатів цього аналізу збільшено кількість екіпажів поліції, задіяних до нагляду за безпекою дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці проаналізували місця ДТП у Львові і виділили у кожному районі міста «небезпечні точки».

До прикладу, на Сихові аварії із постраждалими найчастіше стаються на перехресті вул. Стрийська – Володимира Великого, на просп. Червоної Калини та на вул. Хуторівці. У Галицькому районі такими небезпечними місцями є просп. Чорновола. Із детальним переліком вулиць, де у Львові найчастіше виникають ДТП, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2020 року на Львівщині у ДТП постраждали 69 дітей.

Протягом 2019 року у Львівській області внаслідок аварій загинули 189 людей. Водночас у 2018-му аварії забрали життя у 292 осіб. Кількість постраждалих в аваріях на Львівщині у 2019-му зменшилась на 3,5% порівняно з 2018 роком.

Раніше Львівський портал писав, що щодня в Україні у ДТП гине близько 11 людей, що є вдвічі більше, ніж у Європі. Детальніше про те, чому українці помирають на дорогах частіше, ніж інші європейці, читайте тут.