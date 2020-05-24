ОСТАННІ НОВИНИ

З початку року на Львівщині у ДТП травмувалися 69 дітей

Вероніка Рой

|

З початку 2020 року на Львівщині сталося 69 ДТП за участю дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Протягом січня-квітня 2020 року на Львівщині сталось 69 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, з них 56 – з постраждалими. Внаслідок ДТП четверо неповнолітніх загинули, ще 69 – отримали тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, протягом 2019 року у дорожньо-транспортних пригодах, що виникли на території Львівщини, загинули 189 людей. Водночас у 2018-му аварії забрали життя у 292 осіб. Кількість постраждалих в аваріях на Львівщині у 2019-му зменшилась на 3,5% порівняно з 2018 роком.

Львівський портал раніше писав, що щодня в Україні у ДТП гине близько 11 людей, що є вдвічі більше, ніж у Європі. Детальніше про те, чому українці помирають на дорогах частіше, ніж європейці, читайте тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...