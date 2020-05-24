З початку року на Львівщині у ДТП травмувалися 69 дітей

З початку 2020 року на Львівщині сталося 69 ДТП за участю дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Протягом січня-квітня 2020 року на Львівщині сталось 69 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, з них 56 – з постраждалими. Внаслідок ДТП четверо неповнолітніх загинули, ще 69 – отримали тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, протягом 2019 року у дорожньо-транспортних пригодах, що виникли на території Львівщини, загинули 189 людей. Водночас у 2018-му аварії забрали життя у 292 осіб. Кількість постраждалих в аваріях на Львівщині у 2019-му зменшилась на 3,5% порівняно з 2018 роком.

Львівський портал раніше писав, що щодня в Україні у ДТП гине близько 11 людей, що є вдвічі більше, ніж у Європі. Детальніше про те, чому українці помирають на дорогах частіше, ніж європейці, читайте тут.