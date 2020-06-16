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На Львівщині ще 5 людей померли від ускладнень COVID-19. Серед них – 28-річний хлопець

Вероніка Рой

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У Львівській області від ускладнень коронавірусної інфекції померло ще п’ятеро людей. Загальне число летальних випадків від цієї недуги в області зросло до 105 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Так, 16 червня від ускладнень коронавірусної інфекції помер 62-річний чоловік. Його 5 червня госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Позитивний результат тесту, що підтвердив у нього коронавірус, отримали 8 червня.

Також у Центрі легеневого здоров’я сьогодні, 16 червня, від ускладнень коронавірусу помер 28-річний хлопець. Тест, який підтвердив у пацієнта коронавірусну інфекцію, надійшов 6 червня. Варто зауважити, що це наймолодша жертва COVID-19 на Львівщині.

У  8-ій міській клінічній лікарні міста Львова 15 червня від коронавірусної інфекції помер 80-річний чоловік. Результат тесту, який підтвердив у нього COVID-19, надійшов 8 червня.

Ще однією жертвою коронавірусної інфекції став 79-річний мешканець Львівщини. Чоловік помер 15 червня у Стрийській центральній районній лікарні. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність у пацієнта коронавірус, отримали 16 червня.

12 червня у 8-ій міській клінічній лікарні міста Львова від коронавірусу помер 83-річний чоловік. Діагноз «коронавірус» йому підтвердили вже посмертно. Адже результат тесту, який виявив у чоловіка COVID-19, отримали 14 червня.

Зазначимо, на Львівщині від ускладнень коронавірусної інфекції вже померло 105 людей.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області перевищений середній показник летальності від COVID-19 та становить 3,6%.

Станом на ранок вівторка, 16 червня, на Львівщині лабораторно підтвердили 3072 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 139 нових хворих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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