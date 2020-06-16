ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян попереджають про сильні зливи з грозами

Соломія Головіна

|

Мешканців Львівщини застерігають про те, що ввечері 16 червня та наступного дня, 17 червня, очікуються сильні зливи, грози та град. Штормове попередження на своїй сторінці у Facebook опублікував департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у області вечері із збереженням до кінця доби 16 червня та на добу 17 червня очікуються значні дощі, по півдню території сильні дощі. Грози, місцями шквали 15 – 20 м/с, град.

Що стосується Львова, то погода тут буде не кращою: ввечері із збереженням до кінця доби 16 червня та на добу 17 червня значний дощ, гроза, під час грози шквали 15 – 20 м/с, град.

«Ввечерi 16 червня та впродовж 17 – 18 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води над на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рiвнями 16 червня на 08 год., мiсцями вихiд води на заплаву, можливе початкове затоплення с/г угiдь, окремих прирiчкових госпоб’єктiв, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селів», – інформує департамент з питань цивільного захисту.

Нагадаємо, буревій, який стався 11 червня у Львові, наробив чималого лиха. Як негода валила дерева і затоплювала вулиці міста, можна подивитися тут.

Так, на Личаківському кладовищі внаслідок негоди понищено 72 надгробки. А у парку на Високому замку буревій повалив 50 дерев.

Цього ж дня у Брюховичах дерево впало на будинок і вбило 28-річну жінку.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...