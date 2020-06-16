Львів'ян попереджають про сильні зливи з грозами

Мешканців Львівщини застерігають про те, що ввечері 16 червня та наступного дня, 17 червня, очікуються сильні зливи, грози та град. Штормове попередження на своїй сторінці у Facebook опублікував департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у області вечері із збереженням до кінця доби 16 червня та на добу 17 червня очікуються значні дощі, по півдню території сильні дощі. Грози, місцями шквали 15 – 20 м/с, град.

Що стосується Львова, то погода тут буде не кращою: ввечері із збереженням до кінця доби 16 червня та на добу 17 червня значний дощ, гроза, під час грози шквали 15 – 20 м/с, град.

«Ввечерi 16 червня та впродовж 17 – 18 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води над на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рiвнями 16 червня на 08 год., мiсцями вихiд води на заплаву, можливе початкове затоплення с/г угiдь, окремих прирiчкових госпоб’єктiв, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селів», – інформує департамент з питань цивільного захисту.

Нагадаємо, буревій, який стався 11 червня у Львові, наробив чималого лиха. Як негода валила дерева і затоплювала вулиці міста, можна подивитися тут.

Так, на Личаківському кладовищі внаслідок негоди понищено 72 надгробки. А у парку на Високому замку буревій повалив 50 дерев.

Цього ж дня у Брюховичах дерево впало на будинок і вбило 28-річну жінку.