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На Личаківському кладовищі внаслідок буревію понищено 72 надгробки

Соломія Головіна

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Через минулотижневу негоду на Личаківському кладовищі пошкоджено 72 надгробки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, через падіння дерев на цвинтарі пошкоджено 72 надгробки та 4 цінні пам’ятки.

«Для відновлення цих 4 пам’яток необхідно 500 тис грн. Над їх відновленням вже працюють фахівці-реставратори. Це буде коштом українсько-польської програми. Однак необхідно буде до 100 тис. грн додатково виділити з бюджету для Личаківського цвинтаря», – розповів Андрій Москаленко.

Нагадаємо, буревій, який стався 11 червня у Львові, наробив чималого лиха. Як негода валила дерева і затоплювала вулиці міста, можна подивитися тут.

Цього ж дня у Брюховичах дерево впало на будинок і вбило 28-річну жінку.

Фото: Твоє місто

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